Turista infetado deixa 16 em isolamento

Um turista de nacionalidade canadiana, de 71 anos, é o mais recente caso de uma pessoa diagnosticada com a Covid-19 no Algarve.O homem encontrava-se hospedado há um mês no hotel Forte do Vale, em Albufeira, juntamente com a mulher, que se encontra em isolamento no hotel.Entretanto, foi levado para o hospital de Faro sendo acompanhado na unidade de Cuidados Intensivos. Antes de ser levado para a unidade hospitalar pública, o homem passou por dois hospitais privados da região.apurou que pelo menos 14 profissionais destas unidades particulares estão em isolamento, assim como um funcionário do hotel. A unidade hoteleira não ficou de quarentena, segundo fonte do espaço.A autoridade local de saúde aplicou as medidas necessárias.