O Reino Unido quer proibir os britânicos de saírem do país para passarem férias até 30 de junho. Os empresários hoteleiros do Algarve assumem que as reservas feitas pelos turistas ingleses são poucas e que a abertura de muitas unidades hoteleiras só deverá começar a acontecer em junho devido à procura de turistas portugueses. De lembrar que os turistas britânicos estão proibidos de viajar para o estrangeiro até 17 de maio e essa restrição poderá ser alargada pelo governo britânico até ao final de junho. Quem viajar para passar férias poderá mesmo ser multado em cerca de cinco mil libras, o que corresponde a quase seis mil euros.









O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve confirmou ao Correio da Manhã que as “o número de reservas de turistas britânicos é muito baixo”, prevendo que esta época turística seja “idêntica à do ano passado”, tendo por base a “procura por parte do mercado interno”. Elidérico Viegas informou ainda que “mais de 80 % das unidades hoteleiras do Algarve estão encerradas”. E muitas “poderão nem reabrir no verão”.

De salientar que as férias da Páscoa já estão comprometidas devido às restrições de circulação impostas em vários países da Europa, incluindo Portugal. A atividade turística poderá começar a ser retomada, aos poucos, nos primeiros feriados de junho, continuando gradualmente a recuperação em julho, agosto e setembro. Os empresários hoteleiros assumem que estão a “preparar condições especiais para atrair mais turistas nacionais à região”.









A aplicação de multas está incluída na legislação que contém as restrições associadas à pandemia de Covid-19 que será debatida amanhã, e deverá entrar em vigor na próxima semana.



Viagens permitidas para comprar casas





As viagens para trabalho, estudos, tratamento médico, desportos de elite, compra e venda de imóveis fora do Reino Unido ou a realização de obras em propriedades no estrangeiro são permitidas.



Confinamento acaba apenas dia 21 de junho





O Ministério da Saúde do Reino Unido revelou ontem que a legislação pretende estabelecer as bases para o levantamento total e “irreversível” do confinamento apenas no dia 21 de junho.