Turistas voltam em ritmo lento

"As pessoas podem sentir-se seguras no Algarve" durante as miniférias desta semana. A garantia é dada aopor João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA). Ainda em ritmo lento após a paragem forçada motivada pela fase crítica da pandemia da Covid-19, esta semana será a rampa de lançamento para o verão com a abertura de alguns hotéis.Segundo as informações recolhidas pela RTA, há sinais positivos pois verifica-se uma "boa taxa de ocupação". Ainda assim, frisa João Fernandes, trata-se de um fluxo turístico "muito abaixo face ao mesmo período de anos anteriores". Cerca de 80% das unidades hoteleiras algarvias devem reabrir durante este mês."Os hotéis estão confiantes" garante aoElidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que assegura que os hotéis "seguiram um manual de boas práticas" para "garantir segurança".As contratações sazonais serão "escassas".Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o turismo algarvio faturou cerca de 1250 milhões no ano passado. No panorama atual, admite um prejuízo de 200 milhões entre março e maio. Já João Fernandes admite que há "maiores riscos " com os turistas estrangeiros, mas hoje há também "mais responsabilidade em garantir a segurança".João Fernandes , presidente da Região de Turismo do Algarve, defende que é preciso "encontrar os mecanismos para manter a capacidade produtiva na época baixa".O centro do País está a ter maior procura dos portugueses para estas miniférias. "Há destinos em linha com o ano passado e, em alguns casos, a ultrapassar", conta Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro. Em Fátima ou na Figueira da Foz, há mesmo alojamentos com ocupação acima dos 80%.A preferência das famílias está nas unidades mais pequenas de turismo rural ou que privilegiam o contacto com o meio ambiente. Perante essa escolha, ainda "não há procura que justifique" na Serra da Estrela, explica Luís Veiga, dono de três hotéis que só abrirão portas no fim do mês.Já no Alentejo, o espaço amplo tem levado a uma "procura consubstanciada" para esta semana e para o verão. "O turismo rural foi o primeiro fator da procura", conta Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo.Embora os hotéis não sejam a primeira opção para muitas famílias, também registam interesse. No caso das unidades Vila Galé no Alentejo e Serra da Estrela há uma "boa ocupação para esta semana de feriados". Contudo, "depois a procura baixa", explica a porta-voz do grupo, Catarina Pádua.No Norte do País muitas unidades hoteleiras só preveem reiniciar a sua atividade depois de 15 de junho, no entanto já existem reservas principalmente para o Douro, Minho e Trás-os-Montes. Os preços estão abaixo dos valores habituais e muitos dos alojamentos estão a fazer promoções. Os turistas nacionais lideram a procura.