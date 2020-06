TVDE, táxis, trotinetas e bicicletas juntas numa só aplicação móvel a partir de hoje

A aplicação de mobilidade Free Now integra a partir de hoje, em Portugal, serviços de TVDE - transporte em veículos ligeiros de passageiros descaracterizados que migram da plataforma Kapten, táxis, trotinetes e bicicletas elétricas numa só plataforma.

Em declarações à agência Lusa, o diretor-geral da Free Now em Portugal, Sérgio Pereira, explicou que Portugal vai ser o primeiro de nove países a fazer esta migração total e foi também o país escolhido para acolher o centro de apoio ao cliente internacional da 'app'.

"Queremos ser o portal da mobilidade e queremos oferecer mobilidade como um serviço", começou por explicar, adiantando que a Free Now será a primeira "a conseguir oferecer/criar uma 'app' de fornecedores de mobilidade o mais abrangente possível que possa de alguma forma responder às necessidades dos utilizadores".

A plataforma de mobilidade Free Now , que começou por se chamar MyTaxi, e que fazia o serviço de transporte em táxis através de uma aplicação de telemóvel, vai passar a integrar os TVDE da Kapten, que começou a sua atividade em Portugal como Chauffer Privé.

Será então, a primeira 'app' no país a oferecer tanto táxi, como TVDE, na mesma aplicação, além de trotinetes e bicicletas elétricas (da Hive), explicou Sérgio Pereira, frisando que se tratam de aplicações que pertencem ao mesmo grupo e, como tal, irá fazer-se "a migração de dados dos clientes", de acordo com as regras de proteção de dados, já que os usuários terão de aceitar a migração.

Sérgio Pereira explicou que o processo começou a ser delineado antes da pandemia covid-19, avançando que "não podendo acontecer uma expansão a nível nacional já", devido à situação que se vive, esse é "um objetivo a curto prazo".

"A Kapten estava focada em Lisboa e Porto e a Free Now igualmente nessas duas cidades. Agora, vamos continuar a oferecer o serviço e a curto/médio prazo alargar a nossa 'app' para mais pontos e cidades do país", afirmou.

De acordo com Sérgio Pereira, é "difícil oferecer um TVDE puro" fora das grandes cidades, já que tem "obrigatoriamente de usar uma plataforma que gera a massa crítica" e esta só consegue fazê-lo nas grandes cidades.

Em cidades como Évora, Viseu ou Leiria, exemplificou Sérgio Pereira, torna-se "mais complicado chegar a essa massa crítica e ter esse volume necessário".

"Uma 'app' como a Free Now, que oferece vários tipos de mobilidade, poderá mais rapidamente servir estas cidades, temos um plano a médio prazo de alargar ao pais inteiro", avançou.

Contando atualmente com oito mil motoristas de TVDE na Kapten, a Fere Now vai contar também com 2.500 motoristas de táxi, dispondo assim de mais de 10 mil motoristas disponíveis em Lisboa e no Porto.

A aplicação conta ainda com 800 trotinetas e 90 bicicletas elétricas em território nacional.

"Os motoristas e os clientes vão migrar para a mesma aplicação e, juntando as duas (Kapten e MyTaxi), haverá quase um milhão de utilizadores. Os motoristas de táxi vão ter também os clientes da antiga Kapten", afirmou.

Questionado sobre a dificuldade de juntar motoristas de táxis e de TVDE, tendo em conta o passado atribulado entre ambos, Sérgio Pereira reconheceu que "num 'pool' de oito mil motoristas há sempre opiniões divergentes", salientando, no entanto, que foram explicadas "todas as vantagens da fusão".

"O futuro vai depender das parcerias que vamos estabelecer já que queremos oferecer mobilidade como serviço", salientou, exemplificando com um eventual pagamento mensal que dê acesso a uma "panóplia de serviços que possam ser mais pertinentes de escolha, dependendo do motivo da deslocação, do dia da semana, da hora do dia".

Devido à atual situação de pandemia, a proteção dos motoristas e passageiros tornou-se uma prioridade encontrando-se já parte da frota com divisórias físicas entre o espaço do condutor e dos passageiros transportados no banco da retaguarda, alargando agora estas medidas a toda os táxis e TVDEs, reforçando ainda a higienização constante dos veículos e oferecendo a todos os motoristas gel e máscaras.

No que toca às trotinetes e bicicletas elétricas da Hive, foram reforçados os procedimentos de desinfeção com um aumento da frequência, sendo os equipamentos higienizados todas as manhãs.

O grupo Free Now - que resulta da joint venture do Grupo BMW e da Daimler AG - está atualmente presente em mais de 150 cidades em toda a Europa e na América Latina, disponibilizando os seus serviços a mais de 41 milhões de utilizadores em 17 mercados.