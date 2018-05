Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uber avaliada em 62 mil milhões de dólares

Informação foi divulgada pela empresa esta quarta-feira.

00:37

Uma oferta de compra de ações da Uber num montante de até 600 milhões de dólares (513 milhões de euros), feita por três investidores, representa uma avaliação da empresa em 62 mil milhões de dólares.



A informação foi divulgada pela empresa na quarta-feira, em comunicado, onde adianta que os investidores estão a oferecer 40 dólares por ação, o que significa uma avaliação 30% acima dos 48 mil milhões calculados numa operação de venda de ações em janeiro.



O anúncio foi feito quando a Uber divulgou um lucro de 2,46 mil milhões de dólares, atribuídos em grande parte à venda de operações na Federação Russa e sudeste asiático.



Sem estas receitas, a empresa continua a perder dinheiro, antes de impostos e amortizações, mas o prejuízo de 304 milhões de dólares foi metade do registado há um ano.



As contas divulgadas na quarta-feira mostram que as reservas e a faturação cresceram acentuadamente no trimestre.



A Uber especificou que as empresas Coatue Management LLC, Altimeter Capital e TPG fizeram uma proposta para comprar entre 400 milhões e 600 milhões de dólares das suas ações.



A oferta, que deve ser lançada na próxima semana e prolongar-se por 20 dias úteis, vai permitir a investidores antigos e a alguns trabalhadores converterem ações em liquidez, antes da planeada oferta pública de venda algures em 2019.



O conglomerado japonês de tecnologia SoftBank Group Corp., entre outros, fecharam um negócio em janeiro para comprar 15% da Uber.



Os investidores, que incluíam o Dragoneer Investment Group, colocaram nove mil milhões de dólares na Uber, a 33 dólares por ação, incluindo 1,25 mil milhões em novas ações.



Nesta oferta atual não serão vendidas ações novas. Os vendedores serão apenas os atuais detentores de ações, que podem alienar até 25% das que têm.