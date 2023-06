Uber compromete-se a usar veículos de entregas com zero emissões até 2040

A empresa tecnológica norte-americana Uber comprometeu-se esta quinta-feira, em Londres, a que os seus condutores de entregas utilizem veículos livres de emissões no Reino Unido e no continente europeu até 2030 e em todos os seus mercados até 2040.

As inovações de sustentabilidade foram apresentadas esta quinta-feira num evento com o mote "Go Get Zero", com a presença do presidente executivo (CEO), Dara Khosrowshahi.

A Uber oferece, através de aplicações móveis, serviços de táxi, correio e entrega de comida ao domicílio (Uber Eats).

Para conseguir a transição ecológica no seu negócio de entregas, a Uber "vai alargar os seus acordos de colaboração em micromobilidade nas principais cidades" de forma a facilitar aos distribuidores o aluguer ou compra de bicicletas e veículos elétricos, explicou a empresa em comunicado.

No caso de Espanha e Portugal, a Uber tem um acordo com a Cooltra, que vai oferecer condições favoráveis de acesso a ciclomotores e bicicletas elétricas, aponta.

O Uber Eats planeia ainda que os restaurantes parceiros usem embalagens sustentáveis, recicláveis ou reutilizáveis em 80% dos mercados dos EUA, Reino Unido e Ásia-Pacífico até 2025 e 100% globalmente até 2030.

Isso será promovido através de acordos com a Cooltra, Visa ou Bunzl (empresa líder em embalagens ecológicas) e em colaboração com Organizações Não Governamentais (ONG), indica na nota.

A Uber já tinha anunciado em 2020 a meta de que seu negócio de "mobilidade" ou táxi fosse livre de emissões à escala global até 2040 e espera que os motoristas em cidades como Londres usem veículos elétricos até 2025.