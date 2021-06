UE adverte que campanhas de vacinação Covid podem ignorar grupos vulneráveis

Um relatório da União Europeia (UE) publicado esta quarta-feira concluiu que há o risco de os esforços de vacinação para combater a pandemia do novo coronavírus excluírem grupos populacionais vulneráveis, tais como migrantes, minorias e mesmo reclusos.

Falta de conhecimento da língua, falta de acesso a campanhas de informação, não ter um cartão de saúde ou não ser considerado um grupo prioritário, apesar de estar exposto a maiores riscos de infeção, são algumas das causas desta situação, advertiu a Agência dos Direitos Fundamentais da UE.

A agência com sede em Viena, Áustria, ressalvou, contudo, que as campanhas de vacinação são importantes para colocar a sociedade de novo no bom caminho e para que as pessoas "recuperem o acesso aos seus direitos".