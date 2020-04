UGT congratula-se com reforço de poderes e recursos da ACT

A UGT congratulou-se esta sexta-feira com o reforço dos poderes e da capacidade inspetiva da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para combater os abusos de empresas que estão a aproveitar a crise causada pela pandemia para cometer ilegalidades.

"É muito positivo que o Governo tenha vindo ao encontro das reivindicações do movimento sindical e que neste documento de emergência tenha dado mais poderes à Autoridade para as Condições do Trabalho para que não permita despedimentos por parte de empresas com menos escrúpulos", disse à agência Lusa o secretário-geral da UGT, Carlos Silva.

O sindicalista também ficou satisfeito com o facto de os recursos humanos da ACT poderem agora ser reforçados com inspetores de outras áreas da administração pública.

"Esta é uma medida há muito reivindicada pelos sindicatos, mas o Governo agora assumiu um compromisso com o movimento sindical e com a sociedade civil e assim, durante 15 dias, a ACT vai ter poderes e capacidade para travar a sangria dos despedimentos", afirmou.

Sem querer generalizar, Carlos Silva disse que há sempre maus exemplos entre as empresas que estão a beneficiar dos apoios estatais e referiu um caso de uma empresa que tem os trabalhadores em 'lay-off', pago maioritariamente pela Segurança Social, e os coloca a trabalhar alguns dias por semana.