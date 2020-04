UGT desafia associados a cantarem "Grândola, Vila Morena" no 25 de Abril

A UGT defendeu esta sexta-feira a necessidade de se reafirmar os valores da revolução dos cravos nesta fase de pandemia e desafiou os seus associados a cantarem a "Grândola, Vila Morena" como forma de comemorar o 25 de Abril.

"No atual momento em que Portugal enfrenta uma 'guerra' contra um inimigo invisível, impõe-se mais do que nunca reafirmar os valores de Abril, da solidariedade e de luta contra as injustiças e discriminações existentes", afirmou a central sindical num comunicado a propósito das comemorações do 25 de Abril.

Dado que este ano o 25 de Abril não poderá assinalar-se como habitualmente, em festa e com o desfile na rua, "a UGT optou por celebrar a liberdade através de mensagens difundidas no seu 'site' e nas redes sociais".

A UGT irá passar na sua página da internet, no sábado, "as músicas que deram início à Revolução dos Cravos em 1974".

"Além das redes sociais, a central sindical correspondeu ao apelo lançado pela Associação 25 de Abril e promoveu junto das organizações que representa e dos seus trabalhadores para que no dia 25 de Abril todos comemorem a Liberdade, cantando a "Grândola, Vila Morena", nos locais onde se encontrem", informou a central sindical.

Para a UGT, comemorar e cumprir o 25 de Abril de 1974 "é ter presente o heroico levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), seguido do grandioso apoio e decidida intervenção popular, que derrubou o regime fascista".

"Comemorar e cumprir o 25 de Abril é aprofundar um caminho de defesa da liberdade, da prática da democracia participativa, da reposição e conquista de direitos e rendimentos, de desenvolvimento de políticas para uma mais justa repartição da riqueza, de valorização e efetivação das conquistas que a Revolução do Cravos inaugurou", considerou.