UGT pede que se protejam postos de trabalho e um "equilíbrio económico e social"

O líder sindical da UGT, Carlos Silva, admitiu esta quarta-feira que tem recebido múltiplas queixas por parte de trabalhadores que temem pelos seus postos de trabalho.Segundo Carlos Silva, a UGT fez um apelo ao Presidente da República e também ao primeiro-ministro para que seja encontrado um "equilíbrio económico e social" de forma a proteger os trabalhadores por conta de outrem."A UGT representa trabalhadores que trabalhar por conta de outrem; temos recebido muitas queixas de preocupações sobre os apoios do Estado", refere Carlos Silva acrescentado que "a economia mais cedo ou mais tarde vai ter de arrancar"."Os trabalhadores e as suas famílias precisam de ter respostas", concluiu.O líder sindical da UGR alertou ainda para que os portugueses evitem deslocações desnecessárias nesta época de Páscoa uma vez que isso poderá implicar a propagação do vírus."O que importa é proteger a saúde dos portugueses", sublinhou.