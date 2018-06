UGT defende que modelo "impede uma mais rápida aproximação" às médias nacional e europeia.

Por Lusa | 17:03

O atual modelo de desenvolvimento económico dos Açores "está esgotado", o que "impede uma mais rápida aproximação" às médias nacional e europeia, defendeu este sábado a UGT/Açores, que propõe uma nova abordagem.

Na sequência de uma reunião do Conselho Geral, a estrutura sindical refere que a aposta num modelo "estatizado, assente em grandes investimentos públicos, sem o retorno económico assegurado, gerador de avultados encargos financeiros futuros e de ineficiências graves de gestão, está esgotado".

De acordo com o comunicado resultante do encontro realizado na cidade da Horta, ilha do Faial, o esgotamento do modelo "dificulta ou impede uma mais rápida aproximação à média nacional e europeia" com "consequências graves" ao nível do desemprego, que se mantêm "persistente e cronicamente mais elevado, em média, na região, quando comparado com o restante território nacional".