"Não me parece que vá haver acordo. Seria preciso muita coisa mudar na proposta do regime de concursos e haver uma calendarização das negociações das outras revindicações relativas à carreira", afirmou ao CM José Feliciano Costa, secretário-geral adjunto da Fenprof, mostrando-se muito cético em relação à sexta e última reunião sobre o regime de concursos, que se realiza esta quinta-feira no Ministério da Educação (ME), depois de os sindicatos terem pedido negociação suplementar.









