Última semana de janeiro foi a mais mortal da pandemia

A mortalidade devido ao novo coronavírus registada ao longo da última semana do último mês de janeiro atingiu valores nunca observados desde o início da atual pandemia, no dia 2 de março último. Morreram nestes sete dias um total de 2036 pessoas, mais do que o acumulado entre os meses de março e setembro do ano passado, período de sete meses em que houve o registo de 1977 óbitos devido ao novo coronavírus.No total da mortalidade, o primeiro mês deste ano foi o que somou mais vítimas mortais nos últimos 12 anos – com 19 452 óbitos – e quase todos os dias se bateram novos máximos, segundo dados oficiais divulgados pelo Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO).Na semana entre 13 e 26 de janeiro deste ano, 76% dos concelhos do país registaram um risco extremo devido ao número de casos de Covid-19, tendo sido observada uma taxa de incidência acumulada superior a 960 por cem mil habitantes. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, estão neste patamar 234 de 308 concelhos portugueses, ou seja, mais 19 em relação à análise da semana anterior . Nas últimas 24 horas 275 morreram por Covid-19.