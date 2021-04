Houve 220 novos casos (metade face ao dia anterior) e foram dadas como recuperadas 547 pessoas. O número de internados com Covid-19 nos hospitais subiu: 454 (mais 26), sendo 112 em Cuidados Intensivos (mais 3).



É preciso recuar até 2 de agosto, há oito meses e meio, para encontrar zero óbitos por Covid-19. No último domingo, registou-se uma vítima mortal, no arquipélago dos Açores.Houve 220 novos casos (metade face ao dia anterior) e foram dadas como recuperadas 547 pessoas. O número de internados com Covid-19 nos hospitais subiu: 454 (mais 26), sendo 112 em Cuidados Intensivos (mais 3).

Segundo o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, o índice de transmissibilidade desceu para 1,0 (a nível nacional e no continente), mas a taxa de incidência subiu, estando atualmente 71,8 casos de infeção por cada 100 mil habitantes, a nível nacional, e em 68,1, só no território continental.



Nos últimos 15 dias, o número de casos ativos teve uma diminuição muito inferior (menos 907 do que em 4 de abril), em comparação com a quinzena anterior (20 de março a 3 de abril), em que baixou 7309.