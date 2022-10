Dezenas de personalidades de vários quadrantes da vida política portuguesa (o CDS-PP esteve representado em peso) prestaram esta terça-feira, no Mosteiro do Jerónimos, Lisboa, uma derradeira homenagem a Adriano Moreira, político que morreu domingo aos 100 anos. Entre as figuras que marcaram presença, destaque para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o antigo chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva.









