Último adeus à distância: o que mudou nos funerais durante a pandemia do coronavírus

Com a pandemia do coronavírus as agências funerárias mudaram os métodos de traballho. As famílias são obrigadas a dizer o último adeus à distância e a parte burocrática é feita por chamada ou email.As cerimónias religiosas estão proibidas e os funerais deixam de ser públicos. Apenas os familiares mais próximos podem assistir à cerimónia que decorre o mais rápido possível e com a distância necessária para que não haja qualquer risco de contágio da doença Covid-19.As novas regras são aplicadas a todos os funerais que decorrem durante a pandemia do coronavírus "independentemente da causa da morte ou região onde ocorreu o óbito", segundo a Associação Nacional de Empresas Lutuosas.