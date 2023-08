Realizou-se, este sábado, o funeral de António Fernandes, o idoso que morreu nas Urgências do Beatriz Ângelo, em Loures, à espera de ser transferido. O último adeus ao idoso que tinha a anca partida ficou marcado por dor e lágrimas, mas também revolta depois de o homem ter esperado mais de cinco horas por uma transferência que nunca aconteceu. Os Bombeiros Voluntários de Camarate estiveram no crematório dos Olivais, em Lisboa, para fazer a devida homenagem ao homem, que era ex-bombeiro. Já a família promete avançar com uma ação judicial contra o Hospital e descreve António como alguém que era “muito ativo e que adorava pintar”.