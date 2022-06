O Presidente da República emocionou-se esta segunda-feira no último adeus ao padre João Seabra, um amigo de longa data que "marcou a sociedade portuguesa", disse. "Foi uma cerimónia que mostrou bem a importância do padre João Seabra, porque estiveram alunos dos colégios, estiveram orientandos na Universidade Católica e muitos padres que ele formou", disse Marcelo Rebelo de Sousa depois da missa fúnebre do amigo.









