Incêndio de Castro Verde ameaça ave rara do Alentejo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cerca de dois mil hectares da área de reserva da biosfera da UNESCO em Castro Verde (3%) arderam no fogo da passada segunda-feira no concelho alentejano. Esta zona de proteção especial era o habitat de uma das espécies de aves mais ameaçadas de extinção na Europa: a abetarda.Rita Alcazar, do Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho e da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), explica que ainda ...