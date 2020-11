Ultrapassada barreira dos 200 mil casos de Covid-19 em Portugal

Portugal ultrapassou a barreira dos 200 mil casos de infeções de Covid-19. O último boletim da Direção-Geral da Saúde revelou, esta sexta-feira, um total de 204 664 casos, num dia em que foi alcançado um novo recorde de casos diários com 6653 novos infetados e 69 mortes.









Desde o início da pandemia a 2 de março, a doença matou 3250 pessoas, sendo que em igual período a mortalidade resultante de outras doenças sofreu um sério agravamento. A Covid-19 provocou menos de um terço (29,3%) das 8686 mortes a mais face à média dos últimos cinco anos registada entre março e final de outubro, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Do total de mortes, 46 125 aconteceram em hospitais (mais 2869 que a média de 2015-2019) e 31 124 em casa e em outros locais (mais 5817). O aumento das mortes em relação à média destes cinco anos teve um pico na semana de 6 a 12 de abril, situação que se repetiu no fim de maio. Por regiões, foi no Norte que morreram mais pessoas (3638) do que a média dos últimos cinco anos, seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa, com mais 2400 mortes, o Centro (1515), Alentejo (771), Algarve (323), Madeira (88) e Açores (85).