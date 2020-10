'Um ato de amor': Cão não larga dono doente transportado de ambulância em Paredes

"O cão é o melhor amigo do homem". A frase é conhecida e há exemplos em que isso se verifica. Desta vez foi em Cete, Paredes. Os Bombeiros de Cete registaram, esta manhã, uma situação de carinho entre um cão e o seu dono. Os operacionais acorreram a um serviço pré-hospitalar e quando colocaram a vítima na ambulância, começaram a ouvir no exterior o latir de um cão. Ao abrirem a porta deparam-se com o cão que entrou na viatura. O momento foi registado e a corporação colocou uma fotografia na rede social Facebook. "As relações de proximidade não existem só entre os seres humanos. Num serviço de pré-hospitalar, deparamo-nos com um ato de amor", escreveram.

No texto que acompanha a fotografia, pode ler-se ainda: "Os nossos elementos abriram a porta e depararam-se com um cãozinho que queria ver o seu dono e fiel amigo. Cuidar de quem cuidou. Mesmo debilitado, este animal não deixou o seu dono sozinho e quis se despedir-se dele antes de ir ao hospital".