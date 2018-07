Um comunista também pode ir a um hospital privado

Tornou-se viral uma fotografia do deputado do PCP António Filipe na sala de espera.

O deputado comunista António Filipe entrou num hospital privado. Um utilizador de Facebook decidiu fotografá-lo sentado na sala de espera e publicar a imagem nas redes sociais, insinuando uma hipocrisia por parte do comunista. A publicação tornou-se viral, com mais de mil partilhas - mas o comunista não deixou o utilizador sem resposta, noticia a SÁBADO. "Estou na sala de espera de cirurgia cardio-torácica no 2° andar do Hospital da Luz. Neste momento. Esta frente à entrada do hospital o cartaz na primeira foto. Está sentado à minha frente o deputado do PCP, António Filipe, segunda foto. É tão boa a esquerda portuguesa, não é?", lê-se na publicação que originou esta polémica. No cartaz do PCP, lê-se: "A saúde é um direito! Não é um negócio! Mais investimento, mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde."Veja a publicação: