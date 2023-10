Portugal não registou qualquer óbito por Covid-19 no dia 20 deste mês, o que não acontecia desde 3 de julho de 2021, segundo os dados diários da Direção-Geral da Saúde.Segundo os registos, nos últimos dias verificou-se uma redução de novos casos e, também, da mortalidade. Uma situação que ocorre quando mais de dois milhões de vacinas contra a Covid-19 e a gripe foram administradas no processo de vacinação que começou em setembro e este ano foi alargado às farmácias. Para o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, o processo de vacinação contra a gripe e a Covid-19 “é importante para garantir que as condições de baixa mortalidade possam continuar”.