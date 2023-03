Um em cada cinco arquitetos recebe perto ou abaixo do salário mínimo

Um em cada cinco arquitetos portugueses tem um rendimento líquido aproximado do salário mínimo nacional, revela um inquérito do Observatório da Profissão, segundo o qual, há mais precariedade laboral na função pública do que no setor privado.

Trata-se da primeira iniciativa pública daquele organismo de regulação da profissão de arquiteto, que pretende tornar periódicos estes inquéritos, com uma regularidade bienal ou trienal, explica aquela entidade, no relatório divulgado à Lusa.

Do acordo com os resultados do estudo, que considerou os membros da Ordem dos Arquitetos, efetivos e estagiários, 38% destes profissionais têm um rendimento líquido aproximado ou abaixo do salário líquido médio (estimado em 968,09 euros), sendo que, destes, mais de metade ganha perto ou abaixo do salário mínimo nacional.