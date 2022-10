Um em cada quatro doentes de crohn sentiram grande impacto da pandemia na gestão da doença

Um em cada quatro doentes de crohn inquiridos num estudo da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino sentiram grande impacto da pandemia na gestão da doença, que, nalguns casos, implica faltar, em média, quatro dias/mês ao trabalho.

Os resultados do inquérito, que vão ser apresentados este sábado no 6.º congresso da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (APDI), que decorre em Lisboa, indicam também que mais de 30% dos doentes de crohn reportou níveis de elevado impacto da doença na vertente pessoal e 17% na vertente social, levando muitos a abdicarem de participar em diversas atividades e, algumas vezes, ao isolamento.

Apesar de a maioria ter indicado que a doença não foi motivo de falta (ao trabalho ou à escola) nos últimos seis meses, para muitos a doença implica faltar ao trabalho, em média, quatro dias por mês.