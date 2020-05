Um em cada quatro infetados por coronavírus em Portugal está recuperado

Um em cada quatro doentes de Covid-19 está curado, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde. Das 29 209 pessoas infetadas pelo novo coronavírus já estão recuperadas 6430, o que representa 22% do total. O maior ganho foi esta segunda-feira alcançado com a recuperação de 1794 doentes, numa subida de 38,7%, por comparação com 4636 doentes curados até domingo.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, justificou o elevado aumento de casos recuperados de doentes por as instituições estarem a reportar mais. "Já estão mais aliviadas no trabalho assistencial e, portanto, começam a melhorar a informação", adiantou.Com estes dados, explicou, vai conseguir caracterizar-se todas estas pessoas em função das idades, em que hospitais estiveram e saber quantos testes tiveram negativos para poderem ser dados como recuperados. "Temos estes dados em bases de dados e, quando é necessário e possível, conseguimos visitar e saber exatamente que tipo de pessoas e quantos dias é que levou entre a data de diagnóstico e a data de recuperação", sublinhou. Graça Freitas lembrou que a Covid-19 "não é uma doença crónica, é uma doença aguda e, portanto, tem um princípio, uma evolução e depois tem um fim."Portugal contabiliza 1231 mortos associados à pandemia, mais 13 do que no domingo, e 29 209 casos confirmados de infeção, ou seja, mais 173. As Unidades de Cuidados Intensivos registam 105 doentes.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que não há data para reabrir os centros de dia. "Às vezes coexiste" um centro de dia para idosos e "um sítio especial para crianças", situações que têm de "ser acauteladas".O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, avançou que com a reabertura do comércio, restaurantes, pastelarias, creches e algumas escolas não se pode "vacilar, nem relaxar, nem esmorecer".

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24