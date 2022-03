Um em cada três bebés tem excesso de peso ou é obeso. A conclusão é de um estudo do Instituto Dr. Ricardo Jorge, com uma amostra de 85 crianças entre os 0 e os três anos anos.Os dados revelam que 65,9% dos menores analisados tinham um peso considerado saudável, enquanto 18,8% estavam com quilos a mais e 15,3% já têm obesidade.