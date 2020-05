José, de 88 anos, utente de um lar de Albergaria-a-Velha, foi infetado pelo coronavírus e acolhido no Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, dia 29 de março, onde lhe foram prestados os devidos cuidados médicos.Conta o Estado-Maior-General das Forças Armadas que José teve alta e regressou ao seu lar, curado."No adeus, um gesto simples valeu um enorme agradecimento e o sentimento de missão cumprida para todos os profissionais que o acompanharam!", descrevem as Forças Armadas.