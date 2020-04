Um milhão de portugueses volta para o trabalho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A abertura das creches, pequeno comércio e cabeleireiros, em maio, e do período praia/campo para o ensino pré-escolar e básico, em junho, vai libertar cerca de um milhão de pessoas para a economia.A reabertura dos serviços públicos com atendimento presencial terá acesso limitado no número de utentes, para evitar o contágio do coronavírus. A decisão final sobre a reabertura destas atividades será...