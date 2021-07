Um milhão de vacinas contra a Covid-19 administradas na última semana em Portugal

"Este sucesso fica a dever-se à entrega de todos os envolvidos neste complexo processo, desde os cerca de 4700 profissionais de saúde e funcionários de diversas entidades que colaboram em cada Centro de Vacinação, ao empenho das ARS, da SPMS (agendamento) e do SUCH (distribuição vacinas). Agradece-se à vontade, compreensão e tolerância de todos os portugueses que, mesmo num cenário adverso, mostraram exemplares responsabilidade e civismo", sublinha ainda a nota.Portugal encontra-se em contra-relógio numa altura em que o número de casos de Covid-19 continua a aumentar e as novas variantes colocam em risco a efetividade da vacinação para controlar a pandemia.