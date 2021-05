Um morto e 158 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Uma pessoa morreu e 158 ficaram infetadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. O único óbito registou-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo.O número de recuperados voltou a subir esta segunda-feira para um total de 800 645 pessoas, mais de 368 do que ontem.O número de pessoas internadas aumentou comparativamente a domingo (mais nove, num total de 277), mas o número de doentes em UCI diminuiu. Há menos uma pessoa internada nos Cuidados Intensivos, no total de 73.As autoridades de saúde têm, neste momento, 813 contactos em vigilância.