Uma pessoa morreu e 230 foram infetadas por Covid-19 segundo o relatório da Direção Geral da Saúde relativo às últimas 24 horas.





O número de casos ativos desceu esta segunda-feira para 31 285, menos 250 que este domingo, e foram ainda registados mais 479 recuperados da doença.





