Um morto e 598 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Nas últimas 24 horas morreu mais uma pessoa e há 598 novos infetados por Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, com 348 dos 598 registados no período em análise, o que representa 58,1 por cento do total.O número de doentes internados com Covid-19 registou um aumento de mais cinco camas de enfermaria ocupadas e mais sete em cuidados intensivos.812 964 pessoas já recuperaram da doença, mais 790 que as registadas na segunda-feira.O R(t) situa-se no 1,07 (nacional) e a incidência em 72,2 casos por 100 mil habitantes.Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos menos 193 casos, para um total de 23.631, e que 790 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 812.964 recuperados.Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.037 pessoas e foram registados 853.632 casos de infeção.