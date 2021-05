Um morto e 598 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Já são conhecidos os mais recentes dados da pandemia. Portugal registou nas últimas 24 horas mais uma vítima mortal e 598 novos casos de Covid-19.









No total, o País contabiliza 17 023 mortos e 847604 infetados desde o início da pandemia.



Nas últimas horas 515 pessoas recuperaram da doença, num total de 808047.



Há atualmente 246 pessoas internadas em enfermarias, mais 13 que no dia anterior. No entanto, há menos uma pessoa internada em unidades de cuidados intensivos, num total de 52 doentes.





A Região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona com mais casos nas últimas 24 horas: mais 295 infetados. Segue-se a Região do Norte com mais 171 casos, o Centro com mais 54, o Algarve com mais 33 e o Alentejo com mais 15. A Região Autónoma da Madeira e dos Açores registaram mais sete e 23 casos, respetivamente.



O óbito contabilizado esta sexta-feira foi registado na Região de Lisboa e Vale do Tejo.



Atualmente, estão ativos 22534 casos, mais 82 em relação a ontem.