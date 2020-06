Um morto e nove infetados com coronavírus na urgência de Torres Vedras

Um dos oito doentes do Serviço de Urgência do Hospital de Torres Vedras que testaram positivo para a covid-19 morreu esta quarta-feira na unidade, onde dois profissionais estão também infetados, informou o Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

"O número de doentes infetados subiu para oito, um dos quais faleceu hoje", disse à agência Lusa fonte do conselho de administração do CHO, onde se integra o Hospital de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

O foco de infeção por covid-19 surgiu no Serviço de Urgência Geral do Hospital de Torres Vedras relacionado com um idoso que esteve internado naquele serviço "com patologias não respiratórias", divulgou a instituição num comunicado, esclarecendo que o mesmo "foi testado antes de ter alta" e foi "validado como negativo".