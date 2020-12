Um morto por Covid-19 em lar de idosos de Ílhavo onde foram detetados 51 casos

Um homem de 90 anos infetado pelo novo coronavírus, no surto do lar do Centro Social e Paroquial da Gafanha da Nazaré, no concelho de Ílhavo, morreu esta quarta-feirano hospital de Aveiro, informou fonte da instituição.

Em declarações à agência Lusa, a diretora técnica do lar, Inês Cucu, disse que a vítima é um utente que "já estava acamado há muito tempo, com patologias pulmonares associadas".

A mesma responsável referiu ainda que existem mais três utentes que estão internados no Hospital, devido à covid-19.

Na semana passada foi detetado um surto no lar gerido pela paróquia da Gafanha da Nazaré, que tem atualmente 51 casos de infeção confirmados.

De um total de 60 utentes, 40 foram diagnosticados com o novo coronavírus. Os restantes 11 casos foram detetados nos funcionários.

A diretora técnica afirma que a situação "é estável", até porque a maioria dos infetados "estão sem sintomas associados à covid-19".

"Resistimos à entrada do vírus no nosso lar durante nove meses. A minha ânsia é que o vírus não cause muitos estragos tanto nos nossos utentes, que são a razão da nossa existência, como nos funcionários", disse à Lusa o padre César Fernandes, presidente da direção do centro paroquial.

De acordo com os últimos dados do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, há 212 casos ativos em Ílhavo, que está na lista de concelhos com risco muito elevado (de 480 a 960 casos de infeção por 100 mil habitantes).

No total, existem 1717 casos ativos nos 11 concelhos do Baixo Vouga, com Ovar a ocupar o topo da lista (317 casos), seguindo-se Aveiro (284) e Águeda (233).

Desde o início da pandemia, foram registados 10481 casos confirmados na região e 199 mortes devido à covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 5.733 mortos associados à covid-19 em 353.576 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).