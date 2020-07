Um mundo novo: mudanças e desafios no uso diário de máscaras

As máscaras podem ter escondido os sorrisos e a distância parece entravar os relacionamentos, mas o psicólogo Franclim Ribeiro garante que há outras formas de estabelecer empatia."Grande parte da informação que retemos sobre o outro é não verbal. Agora, teremos de interpretar outros sinais, como os olhos e os gestos", diz.Na opinião do especialista, os novos relacionamentos não estão em causa: "Não é só a aparência física que importa. Quando nos focamos no que vemos, por vezes, deixamos de aprofundar um relacionamento com pessoas interessantes e com quem teríamos igualmente relações satisfatórias", justificou o médico do Hospital dos Lusíadas.Já o especialista de Medicina Interna José Carlos Almeida Nunes lembra que "não há estudos que indiquem um limite de tempo para o uso de máscara", mas aconselha o bom senso: "Convém, de hora a hora, ir para um local isolado, tirá-la por alguns minutos e aproveitar para beber água", disse. Além da hidratação, lembra duas regras de ouro: "Nunca tirar a máscara dentro do elevador e muito menos usá-la debaixo do nariz."Já os doentes de risco (obesos, pessoas com insuficiência cardíaca ou respiratória grave) podem sofrer um agravamento da sua condição pelo uso prolongado, portanto "devem manter-se resguardos ao máximo e limitar o uso ao essencial". Regras de ouro para viver melhor neste mundo novo.