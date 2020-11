"Um Natal igual aos dos outros anos é muito arriscado", alerta especialista em saúde pública

Professora auxiliar de Saúde Pública e Epidemiologia no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa há 9 anos, mas também investigadora nesta e noutras áreas relacionadas, Inês Fronteira conhece bem os meandros científicos da evolução da Covid-19 em Portugal. Mas, e como enfermeira que também foi - embora não exerça há mais de uma década - sabe o quão exigente do ponto de vista humano esta profissão pode ser.Inês Fronteira reflete sobre as outras pandemias desta pandemia: a do medo e a da desinformação . A especialista em saúde públca, em entrevista à revista Máxima, deixa ainda um alerta: "Um Natal igual aos dos outros anos é muito arriscado".