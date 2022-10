Aos 71 anos, e após uma vida inteira de trabalho árduo na agricultura em Portugal e, por um breve período, na Suíça, Venâncio Dias esperava chegar a esta altura da vida numa situação mais confortável. Mas a vida trocou a volta ao agricultor, que se vê forçado a morar numa casa que, há 50 anos, reconverteu a partir de um curral de ovelhas na Quinta da Lavagem, a poucos quilómetros de Aldeia Nova, Trancoso.









“Vim para aqui morar quando casei, e foi aqui que nasceram os meus três filhos. Entretanto a mulher deixou-me e os filhos emigraram e passo aqui os dias sozinho na companhia dos cães, dos gatos e das galinhas”, diz.

A monotonia é quebrada pelo som de um rádio que está ligado todo o dia, e a solidão é intervalada pelas visitas dos militares da GNR de Trancoso e das técnicas sociais da associação Rugas de Sorrisos que semanalmente o visitam para ajudarem na limpeza da casa e se assegurarem que faz a sua higiene pessoal, se alimenta e, mais importante, que toma a medicação para os diabetes e os problemas de coração que lhe foram diagnosticados.





“Vou vivendo do que cultivo e do que crio e tento governar-me com uma pensão inferior a 250 euros que não chega para os medicamentos”, lamenta.

"Um quarto de banho é o que me faz falta”: Venâncio Dias mora numa casa que reconverteu a partir de um curral







Na habitação, com pouco mais de 20 metros quadrados, cabe uma lareira, uma mesa, dois ou três pequenos armários e, a um canto, uma cama rodeada de cortinas que dão a pálida sensação da existência de um quarto. A habitação não tem uma casa de banho. Aliás, não tem água canalizada. “Isso é que me faz falta. Um quarto de banho”, diz. Ajudar Venâncio a construir uma casa de banho anexa à casa é a prioridade da Rugas de Sorrisos, que lançou uma campanha para angariar cinco mil euros.



GNR IDENTIFICA

IDOSOS EM RISCO



Os casos de idosos em situação vulnerável chegam ao conhecimento da Rugas de Sorrisos por variadas vias, mas nos últimos anos tem sido a GNR o parceiro mais ativo. “São eles que nos abrem a porta”, diz Helena Saraiva.