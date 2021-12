Um em cada quatro alunos do 3º ciclo e do Secundário só lê por obrigação, revela o estudo ‘Práticas de Leitura dos Estudantes dos Ensinos Básico e Secundário’. O trabalho conclui que os alunos tendem a ler cada vez menos com a idade e é sobretudo entre os rapazes que há menos gosto pelos livros.









O menor entusiasmo dos rapazes com a leitura verifica-se desde cedo: Nos 1º e 2º ciclos, apenas 7% das raparigas admitem ler só quando são obrigadas e entre os rapazes essa percentagem aumenta para 15,1% (1º ciclo) e 17% (2º ciclo).

Durante o período do confinamento imposto devido à pandemia de Covid-19, os alunos intensificaram a leitura de livros, mas nem todos. O estudo destaca que o contexto familiar tem influência sobre o hábito e o incentivo à leitura, verificando-se uma ligação entre as práticas dos alunos e a relação da família com a leitura.