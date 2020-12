Um quinto das mortes das últimas semanas ocorreram por Covid-19

Nas últimas semanas a média diária de novos casos de Covid-19 diminuiu, mas o número de óbitos relacionados com o novo coronavírus teima em não baixar da casa das oito dezenas por dia. Desde 1 de dezembro, a Covid-19 foi responsável por 1325 mortes em Portugal, do total de 6721 registadas por todas as causas. Ou seja, neste momento a Covid-19 já é responsável por 19,7%, quase um quinto, da mortalidade total no País.









Em comparação com os primeiros 16 dias de dezembro do ano passado, de acordo com os dados disponibilizados pela plataforma Vigilância da Mortalidade, morreram mais 1656 pessoas, e face a 2018, são mais 1783 mortes no mesmo período. Todos os dias de dezembro deste ano têm sido os mais mortíferos dos últimos 12 anos, exceto um: em 6 de dezembro de 2010 morreram mais pessoas que em todos os 6 de dezembro de 2009 até 2020.

Na quarta-feira registaram-se 87 óbitos devido à Covid-19, 40 dos quais na região Norte. Há mais 4320 casos confirmados, 1992 dos quais no Norte e 1288 em Lisboa e Vale do Tejo. Nos hospitais estavam internadas às 24h00 de quarta-feira 3142 pessoas, 494 das quais em cuidados intensivos (mais 8 face ao dia anterior). O número de casos ativos é de 69686 - e desde 4 de novembro que não baixa dos 67 mil.