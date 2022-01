Um quinto das vagas para estágios na Função Pública do programa EstágiAP XXI ficou por preencher em 2021, revela o jornal Público esta terça-feira.500 vagas não foram totalmente preenchidas e pelo menos 110 lugares transitaram de 2021 para este ano, informação que tinha sido já avançada pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.Para a nova edição do programa destinado a jovens licenciados estão previstas 1000 novas vagas, num total de 1100.