Domingo foi o dia com mais mortos por Covid-19 desde o início da pandemia em Portugal: 122. Foi o quarto dia consecutivo com mais de 100 óbitos e, desde o início do ano, quase um quinto (19%) das mortes estão relacionadas com a Covid-19 – desde dia 1 de janeiro morreram em Portugal 5014 pessoas, 953 das quais vítimas do Sars-CoV-2.









Com 5604 novos casos e 2948 recuperados, o número de casos ativos continua a bater recordes: 109 312. Desde o início do ano, é um aumento de 42% (havia 76 675 ativos no dia 1). No total, até às 24h00 de domingo, já tinham sido infetadas 489 293 pessoas em Portugal. A manter-se a média dos últimos dias, é provável que hoje se atinja a marca do meio milhão de infetados desde março de 2020.

Nos hospitais, continua a aumentar a pressão, com quase 4 mil internados: 3983 (mais 213 face a sábado), dos quais 567 (mais 9) em Cuidados Intensivos.



Mais duas entregas ainda este mês



As próximas entregas de lotes de vacinas da Pfizer em Portugal estão previstas para os próximos dias 18 e 25. Até esta segunda-feira, foram recebidas mais de 230 mil doses.