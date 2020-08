Em tempos de pandemia, as manifestações são sempre vistas com alguma preocupação dada a quantidade de pessoas que se pode juntar no mesmo espaço.A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) decidiu manifestar-se de forma diferente, sem pessoas, mas nem por isso menos visível. O Terreiro do Paço encheu-se esta terça-feira de malas de porão, com as insígnias de cada empresa, a representarem um setor vazio de apoios e medidas apropriadas.O protesto vai decorrer entre as 20h00 e as 22h00 e serão projetadas nas fachadas do Terreiro do Paço imagens, vídeos e frases que refletem o estado do setor.

Segundo um inquérito realizado pela APSTE, em maio, 60% das empresas do setor recorreram ao 'lay-off' e mais de metade (56%) não têm liquidez para pagar os salários nos meses de agosto e setembro.