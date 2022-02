Em 24 horas, 9590 crianças e jovens ficaram infetados por Covid-19. Na faixa etária dos zero aos 19 anos verifica-se um terço (34%) dos 27 916 novos casos registados no domingo. Um dia que fica marcado por 49 óbitos.









A percentagem de crianças e jovens infetados subiu face ao histórico da pandemia. Desde 2 de março de 2020, há a registar 2,6 milhões de infeções, das quais 594 mil são entre a população mais nova (22%). A variante Ómicron apresenta um maior risco de contágio entre os mais novos por comparação às estirpes anteriores.

No boletim diário da Direção-Geral da Saúde, os dois indicadores que traçam a matriz de risco apresentam tendências diferentes. A taxa de incidência subiu de 6130,9 para 6836,6 casos por cem mil habitantes. Por sua vez, o índice de transmissibilidade (Rt) desceu de 1,16 para 1,13. Segundo o Rt, valores acima de 1 indicam que cada caso ativo pode infetar mais do que uma pessoa, provocando a expansão da pandemia.









Portugal é o quarto país no mundo com mais novos casos diários, segundo o 'site' estatístico 'Our World in Data'. No topo estão Israel, com uma média diária de 9500 novos casos, seguido da Dinamarca, Eslovénia e Portugal. Quanto à média de mortes diárias, Portugal subiu de 3,7 para 4, ligeiramente acima da média europeia, que esta semana aumentou de 3,7 para 3,9.

Segundo o boletim da DGS, a maior parte dos contágios foi diagnosticada na zona Norte, com 14 536 infeções, seguindo-se Lisboa (7038), Centro (3362), Algarve (983) e Alentejo (662). No que se refere ao total de mortes, 24 ocorreram na região Norte, 11 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, oito na zona Centro, quatro no Algarve, uma no Alentejo e uma na Madeira.





A DGS anunciou ontem que mais de 4,9 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Os dados da DGS indicam também que 8 792 287 pessoas já completaram a vacinação primária.