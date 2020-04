Um terço dos mortos por coronavírus em Portugal são idosos em lares

Um terço dos mortos em Portugal devido à Covid-19 residia em lares ou instituições de terceira idade, revelou esta terça-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia, em Lisboa. Feitas as contas, são 189 as vítimas no conjunto destas instituições no País.A responsável explica o número com a idade avançada dos utentes, as doenças de que padecem e a concentração de pessoas no mesmo local – fatores que contribuem para a propagação da doença e para a alta taxa de mortalidade naqueles espaços.A diretora-geral da Saúde diz ainda que há instituições que não estão a respeitar as recomendações dadas pelas autoridades de Saúde. "Quando percebemos que o País estava a entrar em situação de disseminação comunitária foram proibidas as visitas aos lares e é muito importante que continue a ser cumprido. Foi também imposto que os novos utentes que cheguem aos lares estejam 14 dias em isolamento porque não basta ter o teste negativo", sublinhou Graça Freitas.Na conferência de imprensa foi anunciado que o número de mortes por Covid-19 em Portugal chega aos 567 (mais 32 do que na segunda-feira) e que há 17 448 infetados (mais 514, representando um aumento percentual de 3%).Desde março, foram realizados mais de 190 mil testes, a uma média de dez mil por dia. Um crescimento que "não se refletiu num aumento proporcional de testes positivos", congratulou-se o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.