Uma centena de sem-abrigo estão a ser apoiados em Faro

O Núcleo de Planeamento e Intervenção dos Sem-Abrigo (NPISA) de Faro dá atualmente apoio a uma centena de pessoas, através de uma parceria que envolve 18 instituições, entre órgãos autárquicos, associações sociais ou organismos públicos, revelou a Câmara Municipal.

Sobre o perfil do sem-abrigo referenciado pelo Núcleo dos Sem-abrigo de Faro, a autarquia indicou que é "maioritariamente do sexo masculino, solteiro, com baixa escolaridade, idades entre os 30 e os 50 anos".

A nacionalidade maioritária é a portuguesa, embora nos "últimos anos" haja "um aumento significativo de várias nacionalidades", acrescentou, sem precisar.