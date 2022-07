Uma em cada dez escolas "chumba" nos exames nacionais do secundário

Quase uma em cada dez escolas teve média negativa nos exames nacionais do secundário em 2021/22, segundo uma análise feita pela Lusa, que revela uma descida das notas em relação ao ano anterior.

Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de covid-19, os exames nacionais realizados em 2021/22 continham várias perguntas opcionais e as provas não eram obrigatórias para a conclusão do secundário.

No entanto, no ano passado, aumentaram os itens de resposta obrigatória e diminuíram as perguntas opcionais em número e valorização e as notas desceram: Das 487 escolas observadas, 41 obtiveram média negativa nos exames realizados pelos seus alunos, ou seja, 91,6% teve média positiva.