Uma em cada quatro mortes no mês de janeiro deveu-se ao frio

Entre 28 de dezembro e 31 de janeiro registou-se um excesso de mortalidade 74% acima das previsões do Instituto Ricardo Jorge (INSA), sem ligação à Covid-19. Dos 20 mil óbitos registados, só 5875 se devem à infeção pelo novo coronavírus.Ana Paula Rodrigues, médica de saúde pública no departamento de Epidemiologia do INSA, revela ao ‘Negócios’ que nas datas em causa "cerca de 69% da mortalidade em excesso é potencialmente atribuível à Covid-19 e cerca de 24% é atribuível às baixas temperaturas". Feitas as contas, uma em cada quatro mortes acontece devido às baixas temperaturas. Para a especialista, o frio e a Covid-19 estão interligados.O frio "potencia" o contágio, já que obriga as pessoas a estarem em espaços fechados e menos ventilados. Por outro lado, "as mucosas nasais ficam mais permissíveis à infeção". O mês de janeiro foi seco e o quarto mais frio dos últimos 20 anos, com temperaturas inferiores ao normal, segundo dados do último Boletim Climático do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.