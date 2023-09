As aulas começam entre 12 e 15 deste mês, e entre 18 e 22 há greve de docentes e funcionários, anunciou o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), que marcou uma manifestação em Lisboa para dia 22.A recuperação do tempo de serviço é a maior reivindicação dos docentes, tal como a melhoria salarial e criação de uma carreira para não docentes. “Isto não pode continuar. Se nada fizermos, o próximo ano letivo continuará com profundas injustiças na escola pública”, afirmou André Pestana, líder do STOP, apelando a professores e funcionários para organizarem fundos de greve de modo a reduzir a penalização financeira de quem aderir. “Como se viu no passado, são 100% legais”, disse.José Feliciano Costa.Para Filinto Lima, da associação de diretores Andaep, “a desunião entre sindicatos enfraquece a justa luta dos professores e as greves perdem eficácia por serem constantes”: “O ano letivo passado houve greve desde 10 de dezembro até final do ano, mas depois não houve adesão.”